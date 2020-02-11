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السياحة تختتم مشاركتها فى الدورة الـ 62 للمعرض السياحى الدولى فى بروكسيل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:20 م
السياحة تختتم مشاركتها فى الدورة الـ 62 للمعرض السياحى الدولى فى بروكسيل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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اختتمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 62 للمعرض السياحى الدولى Salon De Vacances الذى أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ فى ضوء حرص الوزارة علي تكثيف التواجد المصرى بمختلف المعارض السياحية باعتبارها أحد آليات الترويج الفعالة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية المصدرة للسياحة.
 
من جانبه أوضح رامى نظمى، عضو السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والمستشار السياحى السابق بمكتب بلجيكا، الذى قام بتمثيل الهيئة خلال فاعليات المعرض أن الجناح المصري المشارك في المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من قِبل الزائرين والوكلاء السياحيين والشركات السياحية؛ مشيرا إلى أن رواد الجناح أعربوا عن إعجابهم الشديد بتصميمه.
 
 كما تم خلال فعاليات المعرض تنظيم حفل بالجناح المصرى تم خلاله توزيع هدايا عينية ومواد دعائية عن مصر ومقاصدها السياحية المختلفة على جمهور الزائرين.
 
كان قد افتتح المعرض السفير خالد البقلى، سفير جمهورية مصر العربية ببروكسل بحضور ريم عرابى مديرة مكتب مصر للطيران ببروكسل.
 
كما أشار المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى حرص الهيئة على المشاركة بكافة المنتديات والمحافل الدولية الهامة للتواصل مع شركاء المهنة الدوليين وممثلى القطاع السياحى، لافتا إلى أن هذه المعارض تعد بمثابة فرصة لبحث سبل التعاون السياحي المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الجمهور.
 
وخلال فعاليات المعرض تم عقد عدة لقاءات مهنية مع منظمى الرحلات لاستعراض المقومات السياحية والأثرية التى يزخر بها المقصد السياحى المصرى، كما تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية مع أهم ممثلى وسائل الإعلام البلجيكية.
 
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة شاركت في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 50 متر مربع مصمم على هيئة معبد فرعونى مزود بأعمدة عليها كتابات فرعونية، بالإضافة الي تزين الجناح بالعديد من الصور الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية الاثرية والشاطئية، كما تم وضع شاشات داخل الجناح لعرض مواد ترويجية عن افتتاح المتحف المصرى الكبير، بالإضافة الي تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية المختلفة.
 

 


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