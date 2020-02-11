السياحة تتعاون مع اليونسكو فى تدريب العاملين على إدارة المتاحف والمواقع الأثرية

استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الدكتور غيث فريز، مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات منها إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى، بالإضافة إلى مناقشة استكمال مشروع عمل اللوحات الإرشادية فى المتاحف والمواقع الأثرية فى مصر علي غرار ما تم فى المتحف المصرى بالتحرير حيث تم الاتفاق على عمل لوحات إرشادية لمنطقتى أبو مينا بالساحل الشمالى وسانت كاترين الأثرية بجنوب سيناء.

كما تطرق اللقاء إلى ملف تسجيل أديرة وادى النطرون على قائمة التراث العالمى.

وأعتمد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار الاسبوع الماضى ملف أديرة وادى النطرون للتقدم به إلى اليونسكو لاعتماده علي قائمة التراث العالمى، وهى المرة الأولى منذ 17 عام تتقدم مصر لليونسكو بطلب لتسجيل موقع على قائمة التراث العالمى. وأكد الدكتور العنانى على أهمية أديرة وادى النطرون، لما لها من أهمية تاريخية باعتبارها أقدم الأديرة فى المنطقة، كما أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر و مزار لمئات الآلاف من السياح والمسيحيين.