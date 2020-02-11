أطلقت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء، تحذيرا من هبوب رياح قوية وحدوث فيضانات جراء العاصفة دنيس، التى من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أنه من المتوقع أن تجلب العاصفة أمطارا غزيرة ورياحا قوية تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة بأنحاء واسعة من المملكة المتحدة السبت المقبل إلى جانب مخاطر حدوث فيضانات.
كما حذرت السلطات من أن تأثيرات العاصفة قد تشمل تأجيل وإلغاء خدمات النقل وتضرر خدمات الطاقة.
يذكر أن العاصفة كياراجتاحت بريطانيا وشمال قارة أوروبا وتسببت فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 145 كيلومترا فى الساعة فى بعض المناطق، الأحد مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات قطارات.
وعلى جانب آخر، أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية انقطاع الكهرباء عن 130 الف منزل فى شمال وشرقى فرنسا جراء العاصفة العنيفة "كيارا" التى تجتاح منذ الأحد، شمال غرب أوروبا وخصوصا بريطانيا، وقالت الشركة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" الاثنين، أن المناطق الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائى هى "بريتانى" و"نورماندى" و"أوت دو فرانس" أعلى فرنسا و"جراند إست" الشرق العظيم و"إيل دو فرانس" والوسط.
يذكر أن فرنسا وضعت 42 مقاطعة فى شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة تحت التنبيه البرتقالى، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار وينتظر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومتر فى الساعة.
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