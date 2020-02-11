لندن (أ ش أ)

أطلقت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء، تحذيرا من هبوب رياح قوية وحدوث فيضانات جراء العاصفة دنيس، التى من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أنه من المتوقع أن تجلب العاصفة أمطارا غزيرة ورياحا قوية تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة بأنحاء واسعة من المملكة المتحدة السبت المقبل إلى جانب مخاطر حدوث فيضانات.

كما حذرت السلطات من أن تأثيرات العاصفة قد تشمل تأجيل وإلغاء خدمات النقل وتضرر خدمات الطاقة.

يذكر أن العاصفة كياراجتاحت بريطانيا وشمال قارة أوروبا وتسببت فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 145 كيلومترا فى الساعة فى بعض المناطق، الأحد مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات قطارات.

وأصدرت السلطات فى بريطانيا أكثر من 200 تحذير من الفيضانات فى مختلف أنحاء البلاد التى شهدت أقصى سرعة للرياح فى أبيردارون بويلز وبلغت 149 كيلومترا فى الساعة، وصدر تحذير شديد من الفيضانات فى يوركشير بشمال إنجلترا .

وتسببت العاصفة فى إلغاء العديد من المباريات المهمة بالدوريات الأوروبية الكبرى التى كان مقررا إقامتها من أجل ضمان حالة من الأمان، سواء للجماهير أو اللاعبين.