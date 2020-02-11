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السجن 3 سنوات لعاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:40 م
السجن 3 سنوات لعاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية سجن - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة، اليوم، بمعاقبة عاطلين بدائرة مركز منيا القمح بالسجن 3 سنوات لكل منهما لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار والترويج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

 

تعود أحداث القضية رقم 4339لسنة 2019 جنايات منيا القمح، والمقيدة برقم 308 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضبط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط " إسماعيل م ع" و" محمد ال أ " عاطلين مقيمان دائرة مركز منيا القمح،" لحيازتهم مواد مخدرة لتريرويجها بدائرة المركز، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة بالشرقية، إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة  إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"-  مقيم بقرية العرين بدائرة مركز شرطة فاقوس) بمزاولة نشاط إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص"،متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه،وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات لذات العيار - 4,5 كيلو جرام لنبات البانجو  المخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقربمزاولة نشاطه، يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجارفى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أوالإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه.

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مصر

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مباحث منيا القمح

مخدرات

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