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السجن 3 سنوات لسيدة ضربت أمها العجوز بالـ"بوكس" ففارقت الحياة بسوهاج

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:40 م
السجن 3 سنوات لسيدة ضربت أمها العجوز بالـ"بوكس" ففارقت الحياة بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.هـ"، 45 سنة، ومقيمة بمركز طما، بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بقتل والدتها العجوز "عيدة.م"، 75 سنة، بأن قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضرب.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2019  بدائرة مركز طما  عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليها بعد التعدى عليها بالضرب، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التحريات أن المتهمة ابنتها وراء ارتكاب الواقعة، حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قامت خلالها الابنة بضرب أمها بقبضة يديها "بوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بضربها .

 

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ووجهت إليها النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، ولم تقصد قتلها، وتمت إحالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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