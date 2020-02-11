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الزراعة: برامج تدريبية مكثفة حول أمراض القمح والمحاصيل البستانية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:00 ص
الزراعة: برامج تدريبية مكثفة حول أمراض القمح والمحاصيل البستانية القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصل معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف البرامج التدريبة حول أهم أمراض القمح والمحاصيل الحقلية والبستانية، وتعريف السلالات الفسيولوجية الوبائية والمقاومة الوراثية خلال الشهر الجارى، والفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى والمعامل المركزية داخل المركز وبمركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث وبالجامعات.

 

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، إن البرنامج سيتناول أهم أمراض القمح بمصر والخسائر الناتجة عنها وأهم أمراض القمح الحجرية وتعريف الصدأ الأصفر ووبائيته بمصر وتقنيات دراسة أصداء القمح واختبار الأرجوت (عملى بالمعمل)، مضيفا أن البرنامج التدريبى يتناول أيضا تقنيات حصر أصداء القمح وتعريف السلالات الفسيولوجية لصدا الأوراق وتدريب عملى بصوبة صدأ الأوراق بالجيزة – تعريف السلالات الفسيولوجية لصدا الساق وإدارة المكافحة المتكاملة لأصداء القمح – تدريب عملى بصوبة صدأ الساق بالجيزة.

 

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى والمعامل المركزية داخل المركز وبمركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث وبالجامعات المصرية المختلفة، سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وكذلك مهندسى الشركات الزراعية المختلفة، وذلك للارتقاء بمستواهم فى مجالات البرنامج المختلفة.

 

كما انتهى معهد أمراض بحوث النباتات من تنظيم برنامج تدريبى بعنوان: "المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية" بمحافظة الدقهلية (محطة بحوث تاج العز)، والذى بدأ فى الفترة من الأحد 2/2/2020 إلى الخميس 6/2/2020 .

 

وقال "خليل" إن البرنامج تناول أهم أمراض البنجر وطرق مكافحته - المكافحة المتكاملة لأمراض القمح - الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات فى مكافحة أمراض الفاكهة – النانو تكنولوجى ومكافحة بعض أمراض المحاصيل الحقلية - المكافحة المتكاملة لأهم الأمراض البكتيرية - المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الخضر - أهم أمراض البذور وطرق مكافحتها - الجديد فى مكافحة أمراض البقوليات.

 

وأضاف أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة (باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائى زراعى)، وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لأهم الأمراض النباتية المختلفة لأهم المحاصيل التى يتناولها البرنامج التدريبى.


البحوث الزراعية

امراض النبات

امراض القمح

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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