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الرى تنظم ندوة حول السلوك الصحى الآمن بالتعاون مع مركز للنيل للإعلام بالقاهرة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:21 م
الرى تنظم ندوة حول السلوك الصحى الآمن بالتعاون مع مركز للنيل للإعلام بالقاهرة ندوة للنيل للإعلام بالقاهرة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء
كتبت أسماء نصار

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نظم مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، ندوة حول "السلوك الصحى الأمن لمواجهة الأخطار الصحية"، بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بمشاركة النائبة الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمهندس محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والدكتورة نسمة مهدى اخصائية أمراض جلدية بوزارة الصحة.

وأعطى هشام عبدالمنعم، مدير المركز، إرشادات حول التوعية بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى وصفات علاجية للأمراض أو لأطباء مجهولة على وسائل التواصل، منوها إلى أهمية دور الهيئة فى استخدام وسائل توعية للمواطنين لاتباع السلوك الصحى الأمن، للحفاظ على المورد البشرى للدولة والذى يعد العنصر الأساسى لدفع عجلة التنمية.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبدالعاطى، أن مثل هذه الندوات لها أهمية بالغة لتوعية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لرفع الوعى والثقافة للعاملين وذويهم.

وأشارت الدكتورة شادية ثابت، إلى قدرة المؤسسات البحثية والمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقضاء على الأمراض المزمنة، مؤكدة أن القيادات الطبية قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات الصحية، مؤكدة أنه لا يوجد أى مخاوف على بلدنا.

وأرسلت الدكتورة نسمة مهدى، أخصائية أمراض الجلدية والتناسية، رسالة طمأنينة للمواطنين، متحدثة عن دور الوقاية من الأمراض المعدية والموسمية واساليب مكافحة العدى، كما لفتت إلى برامج رعاية الأمومة والطفولة والتغذية الصحية السليمة والسلوكيات الصحية الأمنة.

وشرحت للحضور طرق الإسعافات الأولية للتعامل مع الحوادث الطارئة منها " الكسور، الاغماء، الغرق، الصعق الكهربائى، الحروق"، وأشاد الحضور بالتدريبات الذى أكدوا على الاستفادة منها.

من جانبه قال المهندس أحمد ضاحى، مسئول تقييم ومتابعة البرامج، إنه لم يتم تسجيل أى حالات من فيروس " كورونا" على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أى فيروسات أو أمراض موسمية.

ندوة للنيل للإعلام بالقاهرة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء (1)
ندوة للنيل للإعلام بالقاهرة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء (1)

 

ندوة للنيل للإعلام بالقاهرة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء (2)
ندوة للنيل للإعلام بالقاهرة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء (2)

 

 

ندوة للنيل للإعلام بالقاهرة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء (3)
ندوة للنيل للإعلام بالقاهرة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء (3)

 


 






 


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