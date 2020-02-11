الرئيس السيسي يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة بكتل الأمريكية

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء على هامش "مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2020" مع رئيس مجلس ادارة شركة بكتل الأمريكية بريندان بكتل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط الشركة العالمية فى مصر وللتعاون القائم معها، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من خبرات الشركة ليس فقط فى قطاع البترول والغاز، وإنما ايضًا فى قطاع النقل والتشييد فى ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارية فى ربوع مصر، وكذلك فى مجال معالجة وتحلية المياه الذى يمثل أحد المجالات ذات الأولوية الحيوية فى إطار استراتيجية الدولة لحسن إدارة وتعظيم مواردها المائية.

وأوضح رئيس شركة بكتل، أن هناك طموح كبير لدى الشركة لزيادة نشاط ومشروعاتها فى مصر، مشيرا فى هذا السياق إلى مشروع مجمع البتروكيماويات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجارى التعاقد بشأنه مع وزارة البترول.

كما وجه بكتل التهنئة والتقدير للرئيس على ما لمسه شخصيًا تجاه الجهود الكبيرة للدولة المصرية خلال الأعوام الماضية والتى انعكست على كافة المجالات فى مصر خاصة التنموية والاقتصادية، وكذلك البنية التحتية التى تتيح فرص واعدة للاستثمار، وكذلك توطين الصناعات وفق توجهات الدولة المصرية.