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الرئيس السيسي يفتتح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2020

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:00 ص
الرئيس السيسي يفتتح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2020 الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت - مروة الغول

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، والذى يعقد في الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة" والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط وكذلك خطة مصر للتحول الي مركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

ويعكس انعقاد مؤتمر البترول الدولي "ايجبس 2020، والذى يعقد للعام الرابع على التوالي، حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، حيث يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وكذلك للشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة البترولية التي لم تعمل في مصر من قبل او لم تستثمر فيها منذ فترة حيث

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الايجابى الكبير الذى شهده خلال السنوات الأربع الآخرة.

وسيناقش المؤتمر والذي ستنطلق فعالياته اليوم موضوعات متنوعة من خلال حلقات نقاشية يشارك فيها كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات العالمية للبترول، وتتعلق تلك الموضوعات بجهود مصر للتحول لمركز اقليمى للطاقة وتنمية الأنشطة الرئيسية فى الصناعة من بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق، بالإضافة إلى موضوعات السلامة والصحة المهنية باعتبارها من الموضوعات ذات الأولوية القصوى ودور المرأة فى قطاع البترول إلى جانب إعطاء الفرصة للشباب والطلاب للمشاركة والتعرض للخبرات العلمية فى المجالات الفنية والتقنية، كما يسلط المؤتمر الضوء بشكل خاص على مجال التمويل باعتبار أن صناعة البترول والغاز تعد اكبر الأنشطة عالميا من حيث الاستحواذ على التمويل المالى والاستثمارات الموجهة اليها.

ويشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من أكثر من 450 شركة عارضة من 14 دولة منها المانيا والهند لأول مرة و30 ألف مشارك بزيادة 20% عن العام الماضى وما يزيد عن 270 متحدث بالمؤتمر، وستتضمن الفعاليات 36 جلسة فنية متخصصة و10 جلسات استراتيجية و7 جلسات مخصصة لدور المرآة فى مجال الطاقة و7 جلسات فى مجالات الاستثمار والتمويل و6 جلسات للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة إلى 4 موائد مستديرة استراتيجية لرؤساء الشركات، وسيشهد المؤتمر مناقشة 869 ورقة بحثية.


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