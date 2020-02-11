سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتفقد أجنحة معرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020"

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:07 م
الرئيس السيسى يتفقد أجنحة معرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020" الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح المؤتمر
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020" فى دورته الرابعة، والذى يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".
 
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الافتتاح، عددا من الأجنحة بالمعرض، واستمع إلى شرح مفصل حول المعرض.
 
وقد حضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية وعدد من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

من جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه للعام الرابع على التوالي، يتم إطلاق معرض مصر الدولى للبترول، لافتا إلى انه يعد منصة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول، وكذلك مشاركة العالم لقصص النجاح والإصلاحات في قطاع الطاقة بالدولة المصرية، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة فرص التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء بمركز المنارة، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المعرض الدولى يساهم فى تعزيز خطى المؤتمر على مدار سنوته، ويؤكد دعمه المستمر لقطاع البترول بما يساهم بشكل مباشر في دعم إنجازات في قطاع البترول على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تخطى العديد من التحديدات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى، فضلا عن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى جعلت مصر نموذج يتحذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

 


مصر الدولي للبترول

إيجيس 2020

الرئيس السيسى

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020".. طارق الملا: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والوطنية للقطاع إلى 1 تريليون جنيه.. وممثل "دى إم جى العالمية": المعرض بات منصة لقطاع الطاقة (فيديو)

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:07 م

افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" بحضور الرئيس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:08 ص

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2020

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:58 ص

فيديو.. خبير بترولى يوضح أهمية استضافة مصر المؤتمر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:44 م

أهمها نافذة هامة لصناعة البترول المصرية.. 10 معلومات عن مؤتمر ايجبس 2020

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة