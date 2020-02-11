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الرئاسة السورية تحذر من صفحة وهمية يستغلها الإرهابيون لغايات مشبوهة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:02 ص
الرئاسة السورية تحذر من صفحة وهمية يستغلها الإرهابيون لغايات مشبوهة الرئاسة السورية تحذر من صفحة مزورة
كتب هيثم سلامة

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حذرت رئاسة الجمهورية السورية، من صفحة مزوره على موقع فيس بوك تنتحل صفتها، موضحة أنها تعود إلى جماعات إرهابية تعمل على جمع المعلومات والبيانات عن المفقودين لاستخدامها في غايات مشبوهة.

ونشرت الرئاسة السورية ، عبر حسابها على موقع انستجرام صورة للصفحة المزورة وعلقت قائلة:"الصفحة المزورة التي تحمل اسم "رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين" على فيسبوك، والتي حذرنا منها أكثر من مرة، تواصلت خلال الأيام الماضية مع المئات من أهالي المفقودين".

الرئاسة السورية على انستجرام
الرئاسة السورية على انستجرام

وأضافت الرئاسة السورية :"قام القائمون عليها بسحب معلومات وصور وبيانات شخصية من كل من يتصل بهم، من خلال رسائل الصفحة، أو عبر تزويدهم في بعض الحالات بأرقام للتواصل، تبدو عادية ولكنها في الحقيقة عبارة عن أرقام وهمية أو تابعة لجهات إرهابية".

ونوهت الرئاسة السورية، قائلة :"المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية يعيد التحذير من هذه الصفحة، ويؤكد أن لا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة أو بأي مكتب من المكاتب الرئاسية، وأن هدفها -كما ذكرنا سابقا- هو جمع معلومات وتفاصيل وأسماء وبيانات من الأهالي لاستخدامها لاحقا لغايات مشبوهة".

وتابعت:"كما يؤكد المكتب أن الصفحة الوحيدة الخاصة برئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك هي هذه الصفحة فقط التي يصل عدد الإعجابات بها إلى اكثر من 1.8 مليون لايك حتى الآن.".

 

 


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