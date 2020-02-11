سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لليوم الثالث على التوالي

الدولار يواصل الانخفاض.. ويسجل بـالبنك التجارى الدولى 15.66 جنيه

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:27 م
الدولار يواصل الانخفاض.. ويسجل بـالبنك التجارى الدولى 15.66 جنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020 انخفاضه لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، أبرزها البنك التجارى الدولى "cib ، والبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار بـ البنك التجارى الدولى cib "انخفاضا قدرة قرشا واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه و15.77 جنيه، في حين انخفض أيضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش مسجلا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.69 جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية اليوم.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.76 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.76 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


اسعار الدولار

الدولار اليوم

سعر الدولار في مصر

الدولار

دولار

سعار الدولار اليوم الثلاثاء

انخفاض الدولار

سعر الدولار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة