وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية أن 12 من مقاتلي طالبان الآخرين بقيادة نصر الدين استسلموا للقوات الأفغانية في وادي تخت بإقليم هرات.

وذكرت أن المسلحين سلموا أيضا بعض الأسلحة الثقيلة والخفيفة للقوات الأفغانية.

ووفقا لوزارة الدفاع، استسلم ما لا يقل عن 582 من مقاتلي طالبان في الإقليمين خلال شهر يناير الماضى، وقالت وزارة الدفاع إن المسلحين استسلموا للقوات الأفغانية بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة.

ولم تعلق حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أكدت فى بيان لها اليوم الثلاثاء، وقوع هجوم انتحارى قرب أكاديمية "المارشال فهيم" العسكرية جنوب غرب العاصمة كابول، كما أعلنت مقتل أربعة عسكريين ومدني واحد وإصابة خمسة عسكريين آخرين ومدنى واحد على الأقل.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أنه لم تعلن أي جماعة بما في ذلك حركة (طالبان) مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن الانفجار وقع في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من الأكاديمية بينما كان الموظفون والطلاب يتوافدون للدخول.