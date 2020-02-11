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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:11 م
خالد صلاح
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الخطوط الجوية الأمريكية تعلن تمديد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 24 أبريل المقبل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:28 م
الخطوط الجوية الأمريكية تعلن تمديد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 24 أبريل المقبل ايرلاينز ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أميركان إيرلاينز، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى الصين وهونج كونج حتى 24 أبريل المقبل.
وأوضحت الشركة - في بيان لها، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم - أنها تواجه انخفاضًا في الطلب على الرحلات إلى هاتين الجهتين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا مستجد أو (كوفيد-19)، مضيفة أن وقف رحلاتها الجوية التي تنطلق من مطار دالاس فورت ورث الدولي بولاية تكساس ولوس أنجلوس إلى الصين ستتوقف حتى 24 أبريل، بينما ستتوقف رحلاتها المنطلقة من مدينة دالاس إلى هونج كونج حتى 23 أبريل.
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تستمر في "تقييم هذا الجدول والقيام بأية تعديلات حسب الضرورة".

أمريكان إيرلاينز

الصين

هونج كونج

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