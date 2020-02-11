الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت خلال الشهور الماضية العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام الدفايات والأجهزة الكهربائية، خلال فصل الشتاء، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى الآتى كما توضحها الحماية المدنية كالأتى:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

- قم بقطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

-لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

-لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

-الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

وانقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، طفلة محتجزة داخل شقة سكنية في بمنطقة التجمع الخامس، وتم تسليمها لأهلها فى المنطقة ولاقى استحسان الأهالى وقدموا الشكر لجميع القائمين على عملية انقاذ الطفلة، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.