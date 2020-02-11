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الحماية المدنية بالإسكندرية تساعد سيدة فى الصعود لمسكنها

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:36 ص
الحماية المدنية بالإسكندرية تساعد سيدة فى الصعود لمسكنها الحماية المدنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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فى لفتة إنسانية، قدم رجال الحماية المدنية المساعدة لإحدى السيدات بالإسكندرية حالت ظروفها الصحية دون صعودها الشقة محل سكنها، بمنطقة محرم بك، حيث تمكنوا باستخدام المعدات اللازمة بنقل السيدة لمسكنها.

 

وعلى جانب آخر سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان جاء ذلك على خلفية تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعصرة دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.


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