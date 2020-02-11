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الحكومة السورية تسيطر على طريق حلب-دمشق السريع للمرة الأولى منذ 2012

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:26 ص
الحكومة السورية تسيطر على طريق حلب-دمشق السريع للمرة الأولى منذ 2012 الجيش السورى
رويترز

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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع بين حلب ودمشق لأول مرة منذ عام 2012 اليوم الثلاثاء بعد أن طردت الميليشيات من آخر موطئ قدم لهم على الطريق.

ويمتد الطريق السريع إم 5 من حلب إلى درعا فى جنوب سوريا.

وقال المرصد إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على الطريق السريع بالكامل بعد أن سيطرت على ضاحية فى غرب حلب من المعارضين.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد، أمس الاثنين، أنه سُمع منذ قليل، دوى انفجار عنيف فى حى المزة الواقع فى الجهة الغربية للعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة يستقلها شخص مجهول الهوية قرب صالة الجلاء فى الحى.
وأضاف المرصد أن الأنفجار أدى إلى مقتل الشخص واحتراق سيارته بشكل كامل، تزامن مع انتشار أمنى كثيف لعناصر من استخبارات النظام فى محيط المنطقة التى وقع فيها الانفجار.
يذكر أنه ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربى سوريا، اليوم الاثنين، إلى 6 قتلى، و 11 مصابا، وقال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن  "6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى "​​​.
 

 

 


سوريا

الجيش السورى

طريق دمشق حلب السريع

حلب

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