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الحبس 6 أشهر لمدير إدارة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم بتهمة سب الوزير

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 06:30 م
الحبس 6 أشهر لمدير إدارة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم بتهمة سب الوزير صورة ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الدكتور محمد زهران مدير إدارة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، بالحبس 6 أشهر، فى الدعوى المقامة من وزير التربية والتعليم، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير التربية والتعليم الفنى، بقيامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بفشل منظومة التابلت بالإضافة إلى اتهامه بسب وقذف وزير التربية والتعليم.
 
وتضمنت الدعوى أن محمد عبد الكريم، فى غضون شهرى أكتوبر ونوفمبر 2018 بدائرة قسم التجمع، نشر بسوء قصد على حسابه الإلكترونى الخاص "فيس بوك" أخبار كاذبة، من بينها أن وزير التربية والتعليم يعترف بفشل المنظومة الجديدة فى أول أسبوع دراسى، والتى من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
 
كما قذف بسوء نية فى حق المجني عليه "وزير التربية والتعليم"، بسبب أداء وظيفته بأن أسند إليه بطريق النشر على حسابه الإلكترونى الخاص "فيس بوك"، بأن "وزير التربية والتعليم يتحمل ما نحن فيه الأن من كارثة تعليمية، ويتحمل مليارات الجنيهات التى أنفقها على مشروع يستحيل تطبيقه فى الوقت الحالى فهل سيتم محاسبة الوزير؟"، وهى أمور لو كانت صادقة لاوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا.
 
كما أضافت الدعوى أنه سب المجنى عليه سالف الذكر بسبب أداء وظيفته، بان أسند إليه بطريق النشر على حسابه الإلكترونى الخاص بموقع الفيس بوك عبارات من بينها "مرة وزير تعليم قبل مايبقى وزير تعليم، كان بيشتكى لى من حاشية وزير تعليم سابق، ويتهمهم أنهم حرامية وفاسدين وجهلة، ويجب تطهير الوزارة منهم، فلما جه وزير بقى يستخدم الختامة وصباع الاتهام فى أى ورقة تقدمها لها حاشية الوزير السابق"، وهى تتضمن خدشا للشرف والاعتبار.
 
 
 

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محمد زهران

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