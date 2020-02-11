"الجنايات" فى محاكمة "قتل طالب الرحاب": عرض المتهمة على لجنة للتأكد من عذريتها

كتب أحمد حسنى

قررت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، اليوم الثلاثاء، عرض المتهمة "ح.أ" على لجنة ثلاثية للتأكد من عذريتها من عدمه، فى محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب".

من جانبها أكدت المحامية إنجى على، المحامية عن المتهم الرابع، أن دفاع المتهمين الأول والثانية طلبوا عرض المتهمة "ح.أ" على لجنة طبية ثلاثية للتأكد من عذريتها، موضحة أن الطب الشرعى سبق وأن فصل فى هذا الموضوع مؤكداً عذرية المتهمة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين، معتصم أحمد عبد الرحمن، و حسام الدين فتحى.

كان النائب العام، أحال المتهمين "أ.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "ح.أ" 20 سنة طالبة، و"م.ى" 20 سنة "سائق" و"ب.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"س.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، "م.ع" 40 سنة "سفرجى"، و"و.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أ.ح" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.