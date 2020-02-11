سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تحيى الذكرى الثلاثين لخروج مانديلا من سجون الفصل العنصرى بجنوب أفريقيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:12 م
الجزائر تحيى الذكرى الثلاثين لخروج مانديلا من سجون الفصل العنصرى بجنوب أفريقيا مانديلا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أحيت الجزائر اليوم الذكرى الثلاثين لخروج نيلسون مانديلا من سجون نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا، بمشاركة السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر في الاحتفال.
وأكد رشيد بلادهان كاتب الدولة بالجزائر للجاليات الوطنية والكفاءات بالخارج في كلمته خلال الاحتفال اليوم الثلاثاء إن مانديلا كان شخصا بمفرده ورغم ذلك استطاع محاربة الاستعمار، ونحن في الجزائر نكن له كل احترام وتقدير.
وأشار إلى أن مانديلا تربطه علاقة خاصة بالجزائر حيث تلقى تعليمه العسكري فيها في فترة شبابه حيث تلقى تدريباته مع الثوار إبان ثورة التحرير الجزائرية، كما أن الجزائر ساندت ودعمت سعي جنوب إفريقيا للحصول على الاستقلال.
ولفت إلى أن الجزائر خلال رئاستها للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 قامت بطرد وفد نظام الفصل العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت من القاعة .
وأشاد بلادهان بعلاقات الجزائر بجنوب أفريقيا في كافة المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، معربا عن أمله في زيادتها وتنميتها خلال الفترة المقبلة .
وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم وثائقي عن حياة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

مانديلا

جنوب أفريقيا

الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة