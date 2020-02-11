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التنمية المحلية تختتم تدريب العاملين فى المحليات لتنمية اقتصاد المحافظات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:00 ص
التنمية المحلية تختتم تدريب العاملين فى المحليات لتنمية اقتصاد المحافظات وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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تختتم وزارة التنمية المحلية اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل بناء القدرات الاقتصادية من أجل تطوير التكتلات وسلاسل القيمة - اقتصاديات التكتلات وفحص مبادرات التكتلات، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، والتى يشارك فيها 30 متدرباً من محافظات أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج، ويحاضر فيها خبراء التنمية الاقتصادية من الوزارة والبنك الدولى.

 

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تنظيم ورشة العمل يأتى فى إطار خطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، والتى تتضمن دعم تطوير وتنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، وتشكيل فريق يتولى عمل متابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لكل تكتل اقتصادي.

 

وتضمنت ورشة العمل مفهوم التكتل الاقتصادى كأداة للتنمية الاقتصادية ومنهجية رسم خرائط التكتلات والتكامل الاقتصادى بين المحافظات فى الأقاليم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وخصائص ونقاط التركيز فى اختيار مبادرات التكتلات وعرض بعض النماذج الأقليمية الناجحة مثل برنامج التنافسية الأقليمية فى يوركشير بالمملكة المتحدة وتكتل الزهور الهولندية .

 

كما يأتى تنظيم الورشة فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى فى المحافظات، ورفع مستوى السكان وزيادة دخلهم وتأهيلهم للعمل فى تنمية اقتصادهم المحلى وتوفير فرص عمل وبناء قواعد بيانات ومؤشرات أداء مختلف القطاعات بالاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى استكمال جهود الوزارة فى تكوين فرق اقتصادية فى المحافظات لاستغلال الميزة التنافسية للمحافظات وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية لكل محافظة وفقاً للاقتصاديات المحلية والإمكانات المتاحة والتكامل الاقتصادى مع المحافظات القريبة منها وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية وتعبئة الموارد الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات الاستثمارية وأعمال البنية الأساسية، ودعم اللامركزية الاقتصادية وتشجيع المنظمات المحلية وغير الحكومية على القيام بدور أساسى فى دعم التنمية الاقتصادية.


التنمية المحلية

مركز التنمية المحلية بسقارة

اخبار مصر

المحليات

العاملين فى المحليات

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