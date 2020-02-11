التعليم تختار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة فى السودان

كتب محمود طه حسين

تختار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من العاملين بديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، كأعضاء بعثة امتحانات لثانوية العامة فى السودان للطلاب المصريين فى الخارج، حيث يتم إجراء مقابلات برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة فى السودان لاختيار رؤساء لجان سير.

وتختار الوزارة أعضاء البعثة وفق ضوابط وآليات معينة على رأسها الدرجة الوظيفية للمتقدم بأن يكون مدير إدارة والخبرة، على أن تغادر البعثة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الامتحانات حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة فى السودان بداية إبريل المقبل.

قررت وزارة التربية والتعليم نقل الكنترول الخاص باختبارات الثانوية العامة المصرية في السودان، من الإدارة العامة للامتحانات إلي مكان آخر لم يتم الإعلان عنه.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من مرحلة المراجعة لأرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالسودان، موضحة أنه تم تسليم الإحصاءات الخاصة بالطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة المصرية بالسودان إلى المطبعة السرية، وتم طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى السودان وتظريفها.

أكد مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إرسال استمارات الطلبة الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة فى السودان للعام الدراسى الحالى،إلى أعضاء البعثة المصرية لكتابتها من قبل الطلبة وتم مراجعتها من جانب الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة قبل عقد الامتحانات للطلبة

ويختبر الطلاب فى الثانوية العامة فى السودان وفقا للنظام القديم وليس نظام البوكليت، على أن يتم تطبيق قانون الغش على من يخل بأعمال الامتحانات أو محاولة الغش بأى وسيلة إلكترونية أو تقليدية أو أى ملاحظ يتهاون فى أعمال الامتحانات.