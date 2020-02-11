سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة مسن قتل على يد خادمته بالعجوزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:39 م
التحقيقات تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة مسن قتل على يد خادمته بالعجوزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى شمال الجيزة تفاصيل مقتل مسن على يد خادمته وزوجها وصديقها، حيث تبين أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية مع الخادمة، وأنها كانت تتردد عليه فى منزله للقيام بأعمال المنزل؛ نظرًا لإقامته بمفرده منذ فترة طويلة.

 

وتابعت التحقيقات، أن الخادمة طمعت فى ثروة المجنى عليه، لعلمها باحتفاظه بمبلغ مالى داخل المنزل، فقررت الاستيلاء عليه، ومن أجل تنفيذ خطتها استعانت بزوجها وصديقها.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تسللوا إلى منزل المجنى عليه لسرقته، وأثناء تنفيذ جريمتهم، أفتضح أمرهم، بعدما شاهدهم المجنى عليه المسن، فقرروا التخلص منه حتى لا يبلغ عنهم، فخنقوه، وسرقوا متعلقاته وفروا هاربين.

 

وكانت النيابة العامة فى شمال الجيزة أمرت بتشريح جثة مسن قتل على يد خادمته وزوجها وصديقها لسرقته، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة مقتله.

 

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين فى الواقعة حيث وجهت لهم تهمة القتل العمد، وواجهتهم بالتحريات.

 

وكان قسم شرطة العجوزة تمكنوا من القبض على المتهمين بقتل مسن داخل شقته، وتبين أن خادمة على علاقة مع المجنى عليه، استعانت بزوجها وصديقتها لقتله، وسرقة محتويات شقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعجوزة، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين خنقا.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن خادمة تربطها علاقة بالقتيل قررت قتله لسرقته، فاستعانت بزوجها وصديقتها لقتله خنقا وسرقة محتويات الشقة ومبلغ مالي.

 


أخبار الحوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

سرقة

قتل

العجوزة

خادمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة