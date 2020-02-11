التحقيقات تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة مسن قتل على يد خادمته بالعجوزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى شمال الجيزة تفاصيل مقتل مسن على يد خادمته وزوجها وصديقها، حيث تبين أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية مع الخادمة، وأنها كانت تتردد عليه فى منزله للقيام بأعمال المنزل؛ نظرًا لإقامته بمفرده منذ فترة طويلة.

وتابعت التحقيقات، أن الخادمة طمعت فى ثروة المجنى عليه، لعلمها باحتفاظه بمبلغ مالى داخل المنزل، فقررت الاستيلاء عليه، ومن أجل تنفيذ خطتها استعانت بزوجها وصديقها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تسللوا إلى منزل المجنى عليه لسرقته، وأثناء تنفيذ جريمتهم، أفتضح أمرهم، بعدما شاهدهم المجنى عليه المسن، فقرروا التخلص منه حتى لا يبلغ عنهم، فخنقوه، وسرقوا متعلقاته وفروا هاربين.

وكانت النيابة العامة فى شمال الجيزة أمرت بتشريح جثة مسن قتل على يد خادمته وزوجها وصديقها لسرقته، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة مقتله.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين فى الواقعة حيث وجهت لهم تهمة القتل العمد، وواجهتهم بالتحريات.

وكان قسم شرطة العجوزة تمكنوا من القبض على المتهمين بقتل مسن داخل شقته، وتبين أن خادمة على علاقة مع المجنى عليه، استعانت بزوجها وصديقتها لقتله، وسرقة محتويات شقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعجوزة، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين خنقا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن خادمة تربطها علاقة بالقتيل قررت قتله لسرقته، فاستعانت بزوجها وصديقتها لقتله خنقا وسرقة محتويات الشقة ومبلغ مالي.