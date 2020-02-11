التأمين الصحى: تحويل المصابين بالتقزم والسمنة لعيادات الهيئة للعلاج بالمجان

أكدت هيئة التأمين الصحى، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بالسمنة والتقزم والأنيميا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة إلى العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى لتلقى العلاج بالمجان.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة لــ"اليوم السابع" إن الاطفال الذين يعانون من الأمراض السابقة يصرف لهم علاج متقدم ومتطور للغاية فى ظل تعليمات القيادة السياسية بتوفير أحد الأدوية للطلاب حال إكتشاف أى مشاكل صحية مضيفا أن وزيرة الصحة تتابع التوريدات الدوائية لطلاب المدارس ضمن استراتجية بناء الإنسان لبناء جيل معافلى وسليم جسدياً .

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الطلاب الذين يعانون من فيرس سى يحصلون على البرتوكول العلاجى الخاص بعقار الهارفونى وهو ما تسبب فى رفع نسب الشفاء بفضل تعليمات القيادة السياسية بتوفير البرتوكولات العلاجية المتقدمة للطلاب المصابين بفيروس سى مشيرا إلى أن وزيرة الصحة وافقت منذ فترة على توفير فوسيفى كعلاج للمنتكسين بفيروس سى خاصة الكبار.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا فى إطار الاهتمام بصحة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، مشيرًا إلى أنه يتم تشخيص الحالات المصابة بالأنيميا والسمنة وقصر القامة والنحافة وتحويلهم إلى وأشار حسانى إلى أن المبادرة تستهدف 6 مليون و 400 ألف طالب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى 7 مليون و600 ألف طالب بمدارس الريف.

وأضاف حسانى أنه تم تشكيل فرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائى معمل ومدخلى بيانات للعمل بالمبادرة، حيث تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص وفقًا لمعايير الجودة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعى الصحى وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.

وأكد حسانى أن المبادرة استمر تنفيذها على 3 مراحل، بجميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقها يوم 16 فبراير من العام الماضى، حيث تم الانتهاء من فحص 10 ملايين و710 آلاف و525 طالبًا.