البيئة: 54 ألف زائر لمحمية وادى الريان خلال إجازة نصف العام بعد تطويرها

قالت وزارة البيئة، إن محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، قد استقبلت خلال عطلة نصف العام الدرسى‎ عدد 52 ألف زائرا من مراحل عمرية مختلفة، بالإضافة إلى عدد 2000 زائر أجنبى ليصل عدد زائرى المحمية خلال تلك الفترة إلى 54 ألف زائر، وهو ما يعكس التأثير الإيجابى لبرامج وزارة البيئة فى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، وزيادة أعداد زائريها لما تشهده من أعمال تطوير، وصيانة مستمرة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإدارة المحميات وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية و الترفيهية والاجتماعية للمجتمعات المحلية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أصدرته وزارة البيئة، اليوم، الثلاثاء، على حرص الوزارة على توفير كافة سبل الأمان للزائرين بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم لضمان الحماية للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعيه بالمحمية .

وأوضحت الوزارة، أن تلك الزيادة فى أعداد الزائرين نتيجة لما شهدته محمية وادى الريان خلال الفترة الماضية من تطوير مناطق الجذب السياحي، ضمن خطة وزارة البيئة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، واستغلالها دون إهدار مواردها، تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصرى الإيطالى.

جدير بالذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة ومتنوعة كما تتضمن المحمية عددا من مناطق الجذب السياحي المتنوعة ومنها منطقة الشلالات و التى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية بالاضافة إلى منطقة عيون الريان و التى تقع في الجنوب الغربي من المحمية وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة ويوجد بها أربعة عيون طبيعية كبريتية.