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البنك الدولى: نبحث نقل تجربة تنمية صعيد مصر لدول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:47 ص
البنك الدولى: نبحث نقل تجربة تنمية صعيد مصر لدول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا مشاركة وزير التنمية المحلية فى المنتدى الحضرى العالمى
كتب على عبد الرحمن

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عقد الوزير اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولى برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمى للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات المنتدى الحضرى العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج والممول جزئياً بقرض من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، حيث أكد شعراوى على الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لهذا البرنامج، والمتابعة المستمرة والدقيقة لكافة نتائجه ومشروعات على أرض محافظتى قنا وسوهاج ، تمهيداً لنقله إلى محافظات أخرى بصعيد مصر بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولى .

وقال وزير التنمية المحلية، إن البرنامج حقق تقدم كبير خلال الفترة الماضية فى معدلات تنفيذ المشروعات والتى ستساهم فى إحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتى سوهاج وقنا، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تستهدف دعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظتين وتعزيز التنافسية وخلق كوادر محلية مؤهلة ومدربة بما يعزز من تنافسية المحافظتين.

ومن جانبه أعرب وفد البنك الدولى عن بالغ تقديره لمشاركة شعراوى فى المنتدى الحضرى العالمى، وكلمته خلال الجلسة التى عقدها البنك الدولى على هامش الفاعليات تحت عنوان "الخطوات الرائدة نحو دمج المناطق ذات الأولوية والمتأخرة تنموياً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التى ناقشت مشروعات وبرامج البنك الدولى فى دول أفريقيا والشرق الأوسط .

وأكد وفد البنك عن تقديره لما حققه برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج من نجاحات ومؤشرات إيجابية عقب تقييم منتصف المدة الذى أجراه خلال زياراته الأخيرة للقاهرة، وأشاروا إلى أن البنك بدأ بالفعل فى إطار نجاح هذا المشروع فى مصر دراسة تطبيقه ونقله إلى بعض الدول فى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا والتى تتشابه مع الظروف المصرية .


التنمية المحلية

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تنمية الصعيد

المنتدى الحضرى العالمى

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