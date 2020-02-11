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البنتاجون يقرر وقف صحيفته الورقية بعد عمل 160 عاما بسبب التقشف والإنترنت

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:08 ص
البنتاجون يقرر وقف صحيفته الورقية بعد عمل 160 عاما بسبب التقشف والإنترنت نسخة ورقية من الجريدة
كتب محمد رضا

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قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بعد نحو 160 عامًا، إغلاق النسخة الورقية من صحيفتها اليومية بسبب التقشف وانتشار الإنترنت، وقال البنتاجون، إنه ينوى وقف نسخته المطبوعة من صحيفة "ستارز آند سترايبس"، التى يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية.
 
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وقالت المديرة المالية فى البنتاجون، إلاين مكاسكر، خلال تقديمها مشروع ميزانية الوزارة للعام 2021، "قررنا أنه فى العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هى الطريقة التى نتواصل من خلالها"، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
 
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أوردت هذه المعلومة حول هذه الجريدة اليومية المتخصصة فى الشؤون العسكرية والممولة جزئيا من البنتاجون، لكن بخط تحرير مستقل، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
 
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن وثيقة ميزانية صادرة عن البنتاجون أن الوزارة تتطلع إلى خفض دعمها المالى للصحيفة مع انتقال الجمهور من وسائل الإعلام المطبوعة إلى وسائل إعلام يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع.
 
ودافعت صحيفة البنتاجون، فى تغريدة نشرتها على حسابها فى موقع "تويتر"، عن استقلاليتها التحريرية، وقالت "مهمة (ستارز آند سترايبس) ليست إيصال رسائل الوزارة أو القيادة العسكرية، بل أن تكون نشرة مستقلة فى خدمة القوات المسلحة".
 
ووفقا لفرانس برس، تصدر صحيفة "ستارز آند سترايبس" نسخا ورقية مطبوعة فى عدد من دول العالم، حيث تملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية مهمة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، ويتم توزيع حوالى 12 ألف نسخة يوميا على تلك القواعد، خصوصا عندما يكون الوصول إلى الإنترنت صعبا أو محظورا لأسباب أمنية.

البنتاجون

وزارة الدفاع الامريكية

صحيفة ستارز آند سترايبس

صحيفة وزارة الدفاع الامريكية

صحيفة البنتاجون

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