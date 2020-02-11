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البرلمان الجزائرى يبدأ فى مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة قبل المصادقة عليه

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:21 م
البرلمان الجزائرى يبدأ فى مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة قبل المصادقة عليه البرلمان الجزائرى
أ ش أ

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بدأ المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى فى البرلمان) اليوم الثلاثاء الاستماع ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، تمهيدا للمصادقة عليه، وقدم عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عرضا فى جلسة اليوم للبرنامج أمام نواب المجلس فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.
 
وسيشرع نواب المجلس فى المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض جراد، وهى المناقشة التى تستمر اليوم وغدا وتشهد مداخلات لرؤساء الكتل البرلمانية، فيما ستخصص جلسة بعد غد الخميس، للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على استفسارات النواب ثم التصويت على برنامج عمل الحكومة.
 
وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة، الذى أعربت فيه عن "التزامها المطلق" بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة فى كنف "جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية"، والذى صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى 5 فصول.
 
ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، بينما يتعلق الفصل الثانى بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالى والتجديد الاقتصادى إلى جانب استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وزيادة التشغيل.
 
ويتناول الفصل الثالث من البرنامج التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية"، ويتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
 

الجزائر

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