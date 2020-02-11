أعلنت السلطات البحرية فى إسبانيا إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متن قاربين كانا فى طريقهما إلى سواحل أوروبا، وقال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ البحرى الإسبانية، حسبما ذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء "إنه تم العثور على القاربين وكان على متن أحدهما 60 شخصا والأخر 59 شخصا من أفريقيا، وأنه سيتم نقلهم إلى مدينة "مالقة" جنوب شرق البلاد".
وأضاف "أنه جارى البحث عن 67 مهاجرا ما زالوا فى عداد المفقودين".
وفى يناير الماضى، تمكنت قوات خفر السواحل الإسبانية من إنقاذ عدد من المهاجرين العالقين فى المحيط الأطلنطى، حيث وصلوا بهم إلى الشواطئ الإسبانية بجزيرة جران كناريا.
وكانت السلطات الإسبانية قد احتجزت أكثر من 800 مهاجر، فى جيب مليلية الإسبانى لأكثر من 5 أشهر، بحسب ما ذكرت منظمات حقوقية فى الأيام الماضية، حيث عانى المهاجرون من ظروف قاسية، بسبب رفض الحكومة لاستقبالهم.
كما أكدت أنه خلال عام 2019 ، قُتل ما لا يقل عن 1246مهاجرا غير شرعيا غرقا وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للمهاجرين.
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