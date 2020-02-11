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البترول توقع اتفاقية مع ونترشال ديا الألمانية باستثمارات 43 مليون دولار

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:51 ص
البترول توقع اتفاقية مع ونترشال ديا الألمانية باستثمارات 43 مليون دولار جانب من اللقاء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية. بحضور اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير ألمانيا فى القاهرة. 
 
 
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة ونترشال ديا إلى الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها أمس الاثنين 10 فبرايـر، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية "إيجاس" وشركة ونترشال ديا الألمانية، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار، ومِنَح توقيع بحوالى11 مليون دولار لحفر 8 آبار.
 
وأكد ميهرن أن ونترشال ديا تعتبر مصر من أهم شركائها حول العالم، مشيداً فى هذا الصدد بالجهود التى تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية فى تسهيل عمل الشركة. 
 
من جانبه، أوضح وزير البترول أن ونترشال حرصت على المشاركة فى معرض مصر الدولي للبترول هذا العام بوفد رفيع المستوى، مشيراً إلى أن هذا المعرض، الذى تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي، أصبح يستقطب كبريات الشركات العالمية. 
وأشاد وزير البترول بالتعاون المتنامي مع ونترشال ديا، وما قامت به الشركة للالتزام بالمعايير البيئية فى مشروعاتها فى مصر. 
 
هذا وقدم رئيس الوزراء التهنئة لشركة ونترشال على توقيع العقد الجديد، مؤكداً دعم الحكومة المصرية للاستثمارات الألمانية المتنامية فى مصر، والتى تأتى انعكاساً للعلاقات المتطورة بين مصر وألمانيا، والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.
 
رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية (1)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية (2)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية (3)
 

 

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية (4)
 

 

 

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