البترول توقع اتفاقا مع بى بى البريطانية لتأهيل القيادات الشابة بقطاع البترول

كتبت - مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول " إيجبس 2020 " التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وشركة بى بى البريطانية للتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر في إطار برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف الى اعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة.

وبموجب الاتفاقية تلتزم شركة بي بي بتنفيذ برنامج تدريبى متقدم والتدريب والتأهيل العملى لنقل الخبرة العملية المتخصصة لديها لمجموعة من الكوادر ضمن برنامج إعداد القيادات الشابة الجارى تنفيذه بنجاح ، وتأتي هذه الاتفاقية عقب نجاح المرحلة الأولى من التعاون المشترك بين وزارة البترول وشركة بى بى في هذا المجال حيث تم الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من الكوادر الشابة بالبرنامج ، ويتيح الاتفاق الجديد تنفيذ البرنامج لمجموعة أخرى جديدة من الكوادر.

وحضر التوقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية.

ووقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني وهشام مكاوي رئيس شركة بي بي البريطانية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط .

واليوم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة " ، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به ، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية.

وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.