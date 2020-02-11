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البابا تواضروس يلتقى "عكاشة" ويبحثان رفع مستوى الوعى النفسى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:19 م
البابا تواضروس يلتقى "عكاشة" ويبحثان رفع مستوى الوعى النفسى البابا تواضروس والدكتور أحمد عكاشة
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم، الدكتور أحمد عكاشة  الرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسي (٢٠٠٢ - ٢٠٠٥) ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى البيولوجي والرئيس الفخرى للجمعية المصرية للطب النفسى ولاتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتور فيكتور سامي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية.
 
دار خلال اللقاء حوارًا حول كيفية رفع مستوى الوعي بخصوص النظرة المجتمعية للأمراض النفسية، وأهمية قبول المجتمع لفكرة أن المرض النفسي كأي مرض آخر يحتاج إلى مواجهة وعلاج بشكل علمي على أيدى المتخصصين في هذا المجال. لكي لا يستسلم الكثيرون لهذه الأمراض ويعانون من آثارها السلبية على حياتهم بسبب المفاهيم المجتمعية الخاطئة والمغلوطة.
 
وفى هذا السياق، ذكر قداسة البابا تواضروس أن الكنيسة بدورها تقوم بعمل مؤتمرات ومحاضرات توعية عن الطب النفسي وأهميته، وناقش قداسته ضيوفه في كيفية التعاون المشترك لزيادة هذا الوعي لدى أبناء الكنيسة.
 
 

 


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