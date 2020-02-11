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الإمارات تعلن تأييد دعوات التهدئة مع إيران

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:45 م
الإمارات تعلن تأييد دعوات التهدئة مع إيران أنور قرقاش
ا ش ا

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أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده "تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي".
وبحسب قناة "العربية" السعودية، قال قرقاش إن "اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية"، مضيفاً أن "اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي غير كاف".
وقال قرقاش: "لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية".
 
ولفت وزير الدولة الإماراتي إلى أن تدخل بلاده في اليمن "حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني".
 
وكانت إيران قد أعربت عن رغبتها في تسوية الخلافات مع الدول الخليجية.
 
وقال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، في تصريحات قبل أيام إن بلاده لديها رغبة في تسوية الخلافات مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن.
 
 
وشدد على أن حكومته ترحب بأي جهد لحل تلك المشكلات سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة.
 
وأشار السفير إلى أن "طهران ترحب بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة".

الامارات

ايران

قرقاش

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