سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الأسرة الناجحة".. دورة تدريبية للأئمة والواعظات فى الإسكندرية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:48 م
"الأسرة الناجحة".. دورة تدريبية للأئمة والواعظات فى الإسكندرية جانب من الندوات
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء،  دورة تدريبية للائمة وبعض الواعظات تحت عنوان "الأسرة الناجحة"، لإرشاد المقبلين على الزواج من الجنسين إلى أهمية البناء الأسرى ودور الأسرة في استقرار المجتمع والنهوض به بالمركز الثقافي بمسجد الإمام محمد عبده، وبمشاركة  من جميع المؤسسات المهتمة بالأسرة والمجتمع، وفي إطار سعى المديرية الحثيث للنهوض بالأسرة المصرية والتصدي لمشكلاتها وتذليل العقبات ، حيث حاضر الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، والدكتورة إيمان أحمد، ممثلا عن المجلس القومي للمرأة

وقال الدكتور عبد الرحمن نصار، إن كثيرا من المشكلات الأسرية سببها عدم الفهم الحقيقي للحياة الزوجية فهي ليست ارتباط جسد بجسد ولا روح بروح وحسب ولكنها ارتباط حياة بحياة وأن العقود في الإسلام كثيرة جد تزيد على خمسين عقدا، ولكن أهمها على الإطلاق عقد الزواج، لذلك سمه الله عزوجل ميثاقا غليظا، ولعظيم قدر هذا العقد اشترط الله عزوجل فيه شروطاً ليست في غيره من العقود ومن هذه الشروط الكفاءة، فإنها ما اشترطت في غير عقد الزواج وكل هذه الأمور جاءت لتكريم المرأة والحفاظ على حقوقها". 

ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير، أن الإسلام قد وضع لنا منهجا قويما لإدارة الخلافات الزوجية والقضاء عليها في مهدها وهذا المنهج يقوم على خمسة محاور وهى الموعظة بشرط أن تكون حسنة، والهجر بشرط أن يكون في المضجع وان يكون للعتاب لا للعقاب، والضرب وهذا الضرب للعتاب والتنبيه لا للإيلام والتقبيح والتجريح والواقع يشهد أن النبي ما ضرب امرأة قط وهو الأسوة والقدوة، وأن يصلحا بينهم صلحا

 

 

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة