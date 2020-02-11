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الأرصاد السعودية تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:25 ص
الأرصاد السعودية تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة أمطار - أرشيفية
وكالات

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية وتدنى فى مدى الرؤية الأفقية وذلك على محافظات أضم ، والطائف وميسان، والعرضيات، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة فى مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

 

كما نبهت الهيئة بحسب وكالة الأنباء السعودية من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، فرسان، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

 

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي ,وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.


وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 


أمطار

السعودية

مكه المكرمة

جازان

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