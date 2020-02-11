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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الغد وحتى بداية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:51 ص
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الغد وحتى بداية الأسبوع المقبل الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد وحتى بداية الأسبوع المقبل ، مع استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار ، مؤكدا تكون الشبورة المائية الكثيفة فجر اليوم نتيجة استقرار الطقس ، جاء ذلك في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء.

فى غضون ذلك ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر>

فيما يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.


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