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الأحد.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمنيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:09 ص
الأحد.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمنيا تطعيم ضد شلل الاطفال -ارشيفية
المنيا – فريق المحافظات

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تبدأ وزارة الصحة والسكان حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتباراً من الأحد القادم 16 فبراير الجاري ولمدة 4 أيام بهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات من خلال فرق متحركة بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة والسكان بالمنيا، إن الحملة تأتى ضمن البرامج القومية لوزارة الصحة، وحفاظا على ما تحقق من نجاح بإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس شلل الأطفال.

وأشار وكيل المديرية إلى أن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة وفرق ثابتة من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بعواصم المراكز وجميع القرى والتوابع بكل مركز، مؤكدا أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين مديرية الصحة والسكان ومحافظة المنيا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود من أجل إنجاح الحملة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان استعدت لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير المقبل.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتة إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وسيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة كما سيتم  توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.


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