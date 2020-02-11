سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اقتصاد بريطانيا يستقر في الربع الرابع

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:44 م
اقتصاد بريطانيا يستقر في الربع الرابع الاتحاد الأوروبي
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019 عندما كانت البلاد في أزمة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي استمرت إلى أن حقق رئيس الوزراء، بوريس جونسون فوزا انتخابيا في ديسمبر، مما أفرز بعض المؤشرات على تعاف في أوائل العام الجاري.

وأظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، نموا صفريا في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 1.1 %، وهو ما فاق التوقعات في المسح البالغة 0.8 بالمئة، بعد تعديلات بالزيادة للنمو في بعض أرباع السنة السابقة.

وأظهرت البيانات أن إنفاق الأسر، الذي ساعد في قيادة اقتصاد بريطانيا في أغلب الوقت منذ استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، نما مقارنة مع الربع السابق بأبطأ وتيرة في أربع سنوات ليصعد بنسبة 0.1 % فقط.

وهبط استثمار الشركات واحدا بالمئة في نفس الفترة، وهو أكبر نزول منذ أواخر 2016.

وتراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بأسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2013، إذ انكمش 2.5 % مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وهو ما يرجع لأثر إغلاق مصانع سيارات في نوفمبر عندما واجهت بريطانيا توقعات لخروج دون اتفاق.


الاقتصاد البريطاني

الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء

بوريس جونسون

اقتصاد بريطانيا

الصناعات التحويلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة