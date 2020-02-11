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اغتيال "نزار ذنون" المشرف العام لقناة عراقية بحى الجامعة فى بغداد

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:48 ص
اغتيال "نزار ذنون" المشرف العام لقناة عراقية بحى الجامعة فى بغداد جثة - أرشيفية
هند المغربي

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أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها اغتيال "نزار ذنون" المشرف العام لقناة عراقية بحى الجامعة ببغداد .

 

وكانت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية فى ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر فى بغداد وباقى المحافظات.

 

ونوهت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية فى ساحة الوثبة مما تسبب فى إصابة اثنين من العناصر الأمنية.

 

وأشارت، إلى أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتجاوزًا لحدود التظاهر السلمى، مطالبة القوات الأمنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق والالتزام بالأماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمبانى التجارية فى المنطقة.

 

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد أعلنت فى وقت سابق، عن سقوط 550 قتيلا فى العراق منذ بدء التظاهرات، وأن هناك نحو 276 ضحية فى بغداد وحدها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها.


اغتيال

العراق

بغداد

نزار ذنون

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