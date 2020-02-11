اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، منها حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، ومقتل 17 إرهابيا خلال مداهمات مع الشرطة في العريش، ووصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وموافقة الحكومة على تقنين أوضاع 82 كنيسة، وتحديد موعد مباراتى الأهلى والزمالك في بطولة دورى أبطال أفريقيا.