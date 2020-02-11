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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:28 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء السيسي يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، منها حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، ومقتل 17 إرهابيا خلال مداهمات مع الشرطة في العريش، ووصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وموافقة الحكومة على تقنين أوضاع 82 كنيسة، وتحديد موعد مباراتى الأهلى والزمالك في بطولة دورى أبطال أفريقيا.
 
 
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السيسي

الأهلي

الزمالك

صن داونز

الترجي

كورونا

رجاء العربي

عدد سكان مصر

سعر الدولار

اليوم السابع بلس

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