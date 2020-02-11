اعراض مرض السكر عديدة أبرزها عدم وضوح الرؤية والصداع

كتبت فاطمة خليل

مرض السكر يحدث عندما يكون سكر الدم "الجلوكوز" مرتفعًا جدًا، والجلوكوز هو ما يستخدمه الجسم للطاقة، وينتج البنكرياس هرمونًا يسمى الأنسولين يساعد في تحويل الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو لا ينتجه مطلقاً، أو يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين، فإن الجلوكوز لا يصل إلى خلاياك لاستخدامها في الطاقة، وهذا يسمى مرض السكري، نتعرف هنا على اعراض مرض السكر.



اعراض مرض السكر ما هى

اعراض مرض السكر



أعراض مرض السكر عديدة، لكن وفقاً لموقع "Medicine" هناك أعراض شائعة عند الرجال والنساء على حد سواء، ومنها على سبيل المثال:

-العطش المفرط والجوع.

-التبول المتكرر (من التهابات المسالك البولية أو مشاكل في الكلى).

-فقدان الوزن أو الزيادة.

-إعياء وتعب.

-التهيج.

-عدم وضوح الرؤية.

-بطء التئام الجروح.

-الغثيان.

-الالتهابات الجلدية.

-الجلد الغامق في مناطق تجعد الجسم.

-رائحة التنفس تشبه الفواكه أو الأسيتون.

-وخز أو خدر في اليدين أو القدمين.



مرض السكر

اعراض مرض السكر عند الرجال



أعراض مرض السكر عند الرجال تتمثل في التالى:

-ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي).

- القذف المرتجع، وهى حالة تسبب قذف المنى في المثانة.

- انخفاض هرمون التستوستيرون.

-انخفاض الرغبة الجنسية.

اعراض مرض السكر من النوع الأول



مرض السكر من النوع الأول، عادة ما يتم تشخيصه أثناء الطفولة، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي لا ينتج فيها الجسم الأنسولين لأن جهاز المناعة في الجسم يهاجم الخلايا المنتجة للأنسولين من البنكرياس وتسمى خلايا بيتا، يتم علاج مرض السكري من النوع الأول باستخدام الأنسولين، وأعراض مرض السكر النوع الأول، وفقاً لموقع "Health direct" تشمل:

-العطش الشديد.

-التبول المتكرر بما في ذلك التبول اللاإرادي.

-الجوع المفرط.

-الضعف والتعب.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-عدم وضوح الرؤية.

-بطء شفاء الجروح.

-الحكة والتهابات الجلد.

-تقلب المزاج.

-صداع الرأس.

-الدوخة.

-تشنجات الساق.

-إفرازات مهبلية أو حكة في الفتيات الصغيرات.

-قئ و غثيان.



كثرة شرب الماء من اعراض مرض السكر

اعراض مرض السكر النوع الثانى



مرض السكر من النوع الثانى هو حالة لا تستطيع فيها الخلايا استخدام السكر في الدم (الجلوكوز) بكفاءة للحصول على الطاقة، يحدث هذا عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بمرور الوقت ، وتصبح الخلايا غير حساسة أو مقاومة للأنسولين (تسمى مقاومة الأنسولين). هناك العديد من الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع الثانى.

كثير من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى ليس لديهم أعراض، وإذا حدث ذلك فغالبًا ما يكون لديهم ظهور تدريجي كما يمكن تجاهلها أو اعتبارها كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، وتشمل الأعراض:

-تعب.

-التبول بشكل متكرر.

-الشعور بالعطش طوال الوقت.

-خدر ووخز في القدمين أو الساقين.

-الالتهابات المتكررة.

-الشعور بالجوع.

-بطء علاج الجروح.

-الحكة والتهابات الجلد.

-عدم وضوح الرؤية.

-تقلب المزاج.

-الصداع.

-الشعور بالدوار.

-تشنجات الساق.