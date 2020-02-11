استهداف 1439 مدرسة فى حملة القضاء على الأنيميا والتقزم بمدارس سوهاج

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إستكمال أعمال الحملة القومية ضمن مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على الانيميا والتقزم والسمنة لدى التلاميذ من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والتعليم المجتمعى وذلك بالاشتراك مع مديرية الصحة بسوهاج.

حيث بلغت جملة المدارس المستهدفة من الحملة 1439 وإجمالى عدد التلاميذ المستهدفين بتلك الحملة بمحافظة سوهاج 663325 تلميذ وتلميذة موزعين داخل 11 إدارة تعليمية .

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن هناك تنسيقا تاما بين التربية والتعليم ومديرية الصحة برئاسة الدكتورهانى جميعة لمتابعة كافة أعمال الحملة والفرق المنشرة بكافة الأماكن وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة أعمال الحملة ونتائج الفحص اليوم وتسجيلكافة البيانات أولا بأول.

أما مديرية الصحة فى سوهاج فقد أوضحت أن اجراءات الفحص للتلاميذ تتم بشكل سرى وأى إصابات بالتلاميذ تتعلق بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم سيتم إخطار ولى الأمر وإدارة المدرسة لبدء العلاج وأن الطلاب المكتشف اصابتهم يخضعون للفحص والتحاليل المكثفة عقب ثبوت اصابتهم بأى من الأمراض محل المسح و أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للطلاب على نفقة التأمين الصحى وهناك كارت متابعة مدونا به كل البيانات بالتلميذ فى حالة اكتشاف إصابته وسوف تتم عملية المتابعة والعلاج في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتامين الصحى أما في حالة عدم إصابة الطفل بأى من الأمراض السابقة فيتم تدوين ذلك بالكارت الصحى ويسلم لمدير المدرسة وأيضا ولى الأمر وأنه لا يتم اتخاذ أي خطوة إلا بمعرفة وموافقة ولى أمر التلميذوهذه التعليمات ملزمة للجميع وان صحةاولادنا هى دائما فى أولوية أهتماماتنا .

يذكر أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، أنطلقت أمس ، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارا فى إطار الاهتمام بصحة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.