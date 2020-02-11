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استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2020 فى مصر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:17 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2020 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الثلاثاء 11 فبراير، مسجلة 688 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر،  بالتزامن مع تراجع محدود لسعر أوقية الذهب عالميا إلي 1568 دولار حتي الآن وهو انخفاض لم يؤثر على أسعار الذهب في مصر، لكن ربما في الساعات القادمة يهبط السعر بقيمة جنيه أو جنيهين.
 
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

 
عيار 18 : 589.75 جنيها للجرام.
 
عيار 21 : 688 جنيها للجرام.
 
عيار 24 : 786 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب : 5504 جنيهات.
 
أوقية الذهب : 1568 دولارا.
 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
 

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