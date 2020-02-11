استقرار أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020 أمام الجنيه

كتبت : سماح حمدى

سجلت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 11-2-2020، استقرارا في معظم البنوك، في حين شهد ارتفاعا طفيفا فى بنك أبو ظبى الإسلامي بمقدار قرش واحد، وذلك طبقاً لأسعار إغلاق أمس، وسجل سعره 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع مقابل 15.69 جنيه و 15.79 جنيه ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.