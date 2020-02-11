ارتفاع وفيات فيروس كورونا بالصين إلى 974 حالة.. بينهم 103 بمقاطعة "هوبى"

كتب محسن البديوى

أعلنت الصحة الصينية، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا لـ 974 حالة وفاة، بينهم 103 حالة جديدة في إقليم هوبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى تقرير يومى، أنه تم تسجيل 3062 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، و97 حالة وفاة جديدة 91 حالة وفاة منها في مقاطعة هوبي بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالتان في مقاطعة آنهوي، وحالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونغ جيانغ وجيانغشي وهاينان وقانسو.

وأضافت ، أنه تم تسجيل 4008 حالات جديدة مشتبه بها مبينة ان 296 مريضاً ساءت أحوالهم الصحية بينما لا يزال 6484 مريضا في حالة حرجة في حين غادر ما مجموعه 3283 شخصا المستشفى بعد شفائهم. وقالت اللجنة انها تتابع 399487 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 29307 اشخاص خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 187518 شخصا آخر تحت المراقبة الطبية.

وأشارت الى تسجيل منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 36 حالة إصابة مؤكدة حتى نهايةأمس، الأحد من بينها حالة وفاة واحدة بينما تم تسجيل عشر حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة إصابة في تايوان.

فيما كشف ليو كون وزير المالية الصيني، أن حكومته أنفقت 31.6 مليار يوان (ما يعادل 4.5 مليار دولار)، حتى الآن، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، نقلتها وكالة بلومبيرج الإخبارية، أضاف الوزير، أن الصين رصدت ميزانية جديدة لمكافحة الفيروس بنحو 71.9 مليار يوان (ما يعادل 10.17 مليار دولار)، بما في ذلك ضمان توفير الرعاية الطبية وتدابير أخرى لكبح انتشار المرض القاتل.

فيما حضّ الوزير الصينى، المؤسسات المالية المحلية كافة على ضرورة استئناف عمليات الإنتاج، ومن ثم دعم المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة المحتمل أن تصطدم بتحديات عدة بعد انتهاء التداعيات التي طاولت جميع الصناعات الصينية.

وأكد ليو على حرص وزارته في ما يتعلق بمواصلة توفير سياسات مالية مواتية للحد من انتشار الفيروس.