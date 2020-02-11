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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:52 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 16184 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5249 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل مستوى 1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية  خلال جلسة تداول الاثنين.
 
فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، سماد مصر (ايجيفرت)، القاهرة للخدمات التعليمية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1256 سهم، 200 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 10624 سهم، 3 آلاف سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 1000 سهم، 1000 سهم، 45725 سهم.

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