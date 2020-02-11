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ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى سنغافورة وتايلاند وفيتنام لـ 93

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:48 ص
ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى سنغافورة وتايلاند وفيتنام لـ 93 الفريق الطبى لمكافحة كورونا
عواصم عالمية (أ ش أ)

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد اليوم الثلاثاء، فى سنغافورة إلى 45 حالة، فيتنام إلى 15 حالة، وتايلاند إلى 33 حالة، ففى سنغافورة، ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن السلطات أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 45 حالة، موضحة أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس إحداهما لطفلة تبلغ من العمر عامين وكانت قد تم إعادتها من مدينة "ووهان" الصينية يوم 30 يناير الماضي ووضعها في الحجر الصحى والأخرى لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 37 عاما وليس لديه أي سجل سفر حديث إلى البر الرئيسي للصين.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلاد إلى 15 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية - أن حالة الإصابة لطفلة تبلغ من العمر 3 أشهر وتقيم في إحدى المناطق بإقليم "فنه فو"، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون أصيبت بالفيروس عن طريق جدها، وأضافت أن معظم حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فيتنام من نفس الإقليم.

وفى تايلاند، أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في البلاد اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 33 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة..ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الإدارة أن حالة الإصابة لسيدة صينية تبلغ من العمر 54 عاما التي وصلت من مدينة "ووهان" قبيل إغلاقها.
يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس الاثنين، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصين

فيتنام

سنغافوره

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