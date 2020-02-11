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اختتام فعاليات دورة إعداد القيادات الشبابية بقصر ثقافة الزقازيق

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:28 م
اختتام فعاليات دورة إعداد القيادات الشبابية بقصر ثقافة الزقازيق فعاليات دورة إعداد القيادات الشبابية بقصر ثقافة الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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اختتمت مديرية الشباب بمحافظة الشرقية، فعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية والتى تنظمها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية والتى انعقدت على مدار ثلاثة أيام، بحضور واللواء ناجى شهود الخبير الاستراتيجى ووائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبدالحليم الحنفى وكيل المديرية شباب المشاركين وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بتنفيذ برامج لتدريب الشباب لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى الأداء، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قائلا: إن المحافظة قامت بتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى وتوفير التمويل اللازم لها وذلك فى خطتها الاستراتيجية لتدريب العاملين على استخدام احدث الاساليب العلمية فى الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل.

وأضاف وائل الألفى وكيل وزارة الشباب، أن الشباب هم قاطرة التنمية والدرع الواقى للوطن وترمومتر الأداء لقياس مدى نجاح خطط التنمية التى تضعها الدولة مطالبا الشباب بالمشاركة فى الدورات التدريبية والاستفادة منها لرفع كفاءتهم وتماشيا مع السياسة التى تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها.

وكان ألقى محاضرة للواء ناجى شهود الخبير الاستراتيجى تحدث فيها عن التهديدات والتحديات المؤثرة على الأمن القومى داعيا إلى تحقيق وحده الجبهة الداخلية وحشد طاقتها خلف القوات المسلحة والشرطة المدنية وتهيئة الشعب لمواجهة الحرب النفسية الرامية لبث الروح الانهزامية فى الشعب المصرى.

 

فعاليات دورة إعداد القيادات الشبابية بقصر ثقافة الزقازيق (3)
فعاليات دورة إعداد القيادات الشبابية بقصر ثقافة الزقازيق 

 

فعاليات دورة إعداد القيادات الشبابية بقصر ثقافة الزقازيق (4)
فعاليات دورة إعداد القيادات الشبابية بقصر ثقافة الزقازيق 

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