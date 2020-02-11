اتحاد المهن الطبية: 27 فبراير آخر فرصة للاشتراك بمشروع العلاج

كتبت آية دعبس

دعا اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، الراغبين فى الاشتراك لأول مرة أو تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، أو إضافة مستفيدين ممن لهم حق الاستفادة، من "الزوجة، الزوج، الأبناء، الوالدين"، بسرعة الانتهاء من الاجراءات اللازمة لذلك، قبل نهاية الفترة الاستثنائية، المقرر لها 27 فبراير الجارى، وذلك تمهيدا لبدء الاستفادة للمشتركين بمشروع العلاج بداية من الأول من مارس 2020.

وذكر بيان للاتحاد اليوم، أن الدعوة تأتى تنفيذا لقرار مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الأخير، بتاريخ 20 يناير الماضى، والذى تضمن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية من يوم 2 فبراير الجارى، وحتى 27 فبراير الجارى.

وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه لسرعة الرد على كافة استفسارات الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج، يتم إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لمشروع العلاج، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو الاتصال على أرقام المشروع التالية: 27954010 – 27940487.

وأوضح، اتحاد المهن الطبية، أنه يُسمح للأعضاء المُشتركين بمشروع العلاج من النقابات الطبية الأربعة، يُسمح فقط خلال العام الحالى، لإضافة كل من: المولود الحديث خلال 3 أشهر من الولادة، والزواج الحديث خلال 3 أشهر من العقد، حديث التخرج فى خلال 3 أشهر من شهور القيد فى النقابة، مشيرا إلى رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 الف جنيه سنويا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية ( الأسنان، الصيادلة، البيطرى)، بنسبة زيادة تصل إلى 60%، بجانب توفير تعاقدات خصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.

ويتيح مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، لأعضاء نقابات "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، الأسنان"، كافة الخدمات العلاجية بأسعار مُخفضة بالعيادات، ومراكز العلاج الطبيعى، والتحاليل الطبية، والمستشفيات، بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال التعاقد مع مقدمى الخدمية الصحية، لتقديم أفضل خدمة، ويتيح للأعضاء الاختيار بين العديد من الجهات الاستثمارية، التخصصية، الحكومية، الخيرية، الجامعية، ويدعم المشروع حتى 70% من الخدمات العلاجية.