سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"إيجبس 2020".. الشباب يشرحون فعاليات معرض البترول أمام الرئيس السيسى ..فيديو

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:34 م
"إيجبس 2020".. الشباب يشرحون فعاليات معرض البترول أمام الرئيس السيسى ..فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فيديو يوضح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020" فى دورته الرابعة، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الفترة من 11-13 فبراير الجارى، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

وأثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الافتتاح، عددا من الأجنحة بالمعرض، استمع إلى شرح مفصل حول المعرض، من الشباب الموجودين في كافة أنحاء المعرض، وحيث ناقشهم في بعض الأفكار المطروحة.

 

وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية وعدد من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

 

من جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه للعام الرابع على التوالي، يتم إطلاق معرض مصر الدولى للبترول، لافتا إلى أنه يعد منصة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول، وكذلك مشاركة العالم لقصص النجاح والإصلاحات في قطاع الطاقة بالدولة المصرية، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة فرص التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة.

 

وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء بمركز المنارة، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المعرض الدولى يساهم فى تعزيز خطى المؤتمر على مدار سنوته، ويؤكد دعمه المستمر لقطاع البترول بما يساهم بشكل مباشر في دعم إنجازات في قطاع البترول على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.

 

وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تخطى العديد من التحديدات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى، فضلا عن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى جعلت مصر نموذج يتحذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.


السيسى

ايجبس 2020

معرض البترول

البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤسس أول سوق إلكترونية مصرية: "إيجبس 2020" خطوة رائدة تدعم خطط "جودة" للتنمية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:55 م

السفير البريطانى : مشاركة قياسية بـ 45 شركة بريطانية فى معرض"ايجبس 2020"

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:04 م

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020".. طارق الملا: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والوطنية للقطاع إلى 1 تريليون جنيه.. وممثل "دى إم جى العالمية": المعرض بات منصة لقطاع الطاقة (فيديو)

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:07 م

الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح مؤتمر ايجبس 2020

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

صور.. الضربات الاستباقية تهزم فلول الإرهاب على أرض الفيروز.. مقتل 17 إرهابيا فى العبيدات بالعريش.. تحريز متفجرات وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة.. خبراء: المتطرفون خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية على نطاق واسع

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة